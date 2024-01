«Messina Denaro fermato a un posto di blocco 7 anni fa | non fu riconosciuto» La rivelazione del procuratore de Lucia

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il boss di Cosa Nostra Matteoè stato arrestato il 16 gennaio del 2023. E prima di quella data ha vissuto a lungo nel territorio del Trapanese, il suo territorio, sicuro di non essere scoperto. Non solo: secondo quanto rivelato daldi Palermo Maurizio de, il magistrato che ha coordinato le indagini che hanno portato all’arresto, «era stato addiritturaa undi, settefa, in provincia di Trapani. Ma non fudai carabinieri che controllarono il suo documento. Tutto sembrava in regola». Una notizia emersa dagli accertamenti successivi alla cattura. «Foto vecchie di» Deha parlato nel corso di un incontro con i ragazzi ...