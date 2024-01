Messina | conti all' estero per evadere tasse | Gdf sequestra beni per 3 | 8 mln di euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) -per circa 3,8 milioni disono statiti dai finanzieri del Comando provinciale dia un professionista originario di un piccolo paese della fascia tirrenica messinese, residente solo formalmente a Cipro, ritenuto responsabile della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le indagini, coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno fatto luce sul patrimonio di un cittadino da tempo emigrato all'e ora deceduto, titolare di ingenti disponibilità finanziarie per quasi 9 milioni di, detenuti all'. Secondo la ricostruzione delle Fiamme gialle, al termine di una lunga attività imprenditoriale in Nuova Zelanda, l'uomo aveva fatto rientrare in Italia l'importo complessivo di 9 ...