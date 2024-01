Mercato Napoli | 7 milioni subito e affare fatto | nuovo colpo di scena

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilazzurro ancora non si è concluso: l’attiva società partenopea valuta operazioni sia in entrata che in uscita. Ilè attivo su ogni fronte del: il direttore sportivo Mauro Meluso, infatti, è a lavoro per risolvere alcune situazioni legate al calciopartenopeo. La società azzurra si sta adoperando per regalare un centrocampista ed un difensore a Walter Mazzarri. Con il recente cambio modulo, la rosa ha bisogno di essere allungata in difesa e Nehuen Perez è il reale obiettivo della dirigenza. Mentre a centrocampo si fanno sempre più roventi le voci che portano a Leander Dendoncker, mediano belga dell’Aston Villa, il presidente De Laurentiis valuta le cessioni di alcuni calciatori azzurri per riuscire a recuperare le spese dettate dagli acquisti di Ngonge e dal possibile arrivo di Perez. In ...