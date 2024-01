Mercato LIVE | salta Brekalo alla Dinamo Zagabria Pafundi al Losanna | Lazio su Bernardeschi e Cambiaghi

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Da un lato Vincenzo Italiano che avrebbe certamente gradito l'arrivo di (almeno) un rinforzo sugli esterni d'attacco fin dall'inizio del mercato invernale. Dall'altra la Fiorentina che, per dinamiche ...Kean Atletico Madrid, la Juve non lo sostituirà sul mercato: il piano di Allegri. Ecco cosa farà di settimana in settimana Kean a giorni lascerà la Juve per accasarsi all’Atletico Madrid e giocare con ...Il PalaRomare ospiterà la gara delle ore 20:00 tra le beniamine di casa del Beretta Famila Schio e le spagnole del Casademont Zaragoza; nel girone di andata, le iberiche vinsero 56-51 e per questo ...