Mercato LIVE | Roma | una carta per arrivare a Baldanzi Dumfries | futuro in bilico

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan cerca rinforzi. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Anche se più di qualcuno fa notare che il mercato della Roma si è acceso solo con l'addio di Mourinho. Ai toscani piacciono una serie di baby giallorossi tra cui Pisilli, Joao Costa e Pagano. Pinto, ...Si parla anche di mercato in casa Dinamo Sassari nel corso della presentazione del nuovo capo allenatore Nenad Markovic. Alla domanda relativa a possibili cambiamenti in roster, il tecnico ha risposto ...Si chiude l'era Joan Plaza all'AEK Atene con il tecnico spagnolo, arrivato in estate con un contratto biennele, già in uscita. Secondo i media greci sarà Ilias Zouros a prendere il suo posto in ...