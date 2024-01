Meno donne nei Cda del settore finanziario

russare in menopausa ? Ebbene sì: anche se è uno degli aspetti su cui solitamente non si tende a puntare l’attenzione, esiste una correlazione ... (iodonna)

Nel panorama dei social media, emergono di tanto in tanto delle figure straordinarie che riescono a toccare il cuore di milioni di persone. Una di queste è Isaiah Garza, un ...La tronista avrebbe fatto troppi passi avanti con Sergio, Alessandro Vicinanza ancora sotto accusa: cos’è successo oggi nel dating show di Maria De Filippi ...Le pensioni con decorrenza nel 2023 hanno un importo medio nel complesso per le femmine di 950 euro (in calo dai 963 medi del 2022), il 30,45% in meno dei nuovi assegni liquidati agli uomini (1.366 ...