Meloni | Orgogliosi per Patto Terza Età

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 18.56 "Come promesso abbiamo approvato oggi un decreto legislativo attuativo delper laEtà: è una riforma di cui andiamoe che l'Italia aspettava da più di 20 anni, solo una tappa di un percorso che andrà avanti per tutta la Legislatura". Così la premierdopo l'ok del CdM. "Più di 1 miliardo di euro in 2 anni e avvio della sperimentazione di una prestazione universale che consentirà di aumentare di oltre il 200% l'assegno di accompagnamento degli anziani più fragili,bisognosi",ora "risposte concrete"

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Come promesso abbiamo approvato oggi un decreto legislativo attuativo del Patto per la Terza Età: è una riforma di cui ... (liberoquotidiano)

“Come promesso abbiamo approvato oggi un decreto legislativo attuativo del Patto per la Terza Età: è una riforma di cui andiamo orgogliosi e che l’Italia aspettava da più di 20 anni, solo una tappa di ...Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Come promesso abbiamo approvato oggi un decreto legislativo attuativo del Patto per la Terza Età: è una riforma di cui andiamo orgogliosi e che l’Italia aspettava da più d ..."Come promesso abbiamo approvato oggi un decreto legislativo attuativo del Patto per la Terza Età: è una riforma di cui andiamo orgogliosi e che l'Italia aspettava da più di 20 anni, solo una tappa di ...