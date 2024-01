Meloni | Schlein | Vannacci | ecco cosa porterebbero ai partiti secondo i sondaggisti

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le prossime elezioni europee si prospettano come un palcoscenico cruciale per la politica italiana, con due figure di spicco pronte a guidare la competizione: Giorgiaed Elly. La sfida, tuttavia, non è priva di complicazioni, con Giuseppe Conte che emerge come un incursore politico, pronto a mettere in ombra la segretaria del Partito Democratico (Pd) e un outsider, noto ai più solo per la sua presenza mediatica, come il Generaleche potrebbe legarsi alla corsa della Lega. Giorgia, presidente del consiglio leader di Fratelli d'Italia, sembra orientata verso una campagna elettorale focalizzata sul premierato. Una mossa non priva di ostilità, con giuristi e esponenti del centro-destra, come Marcello Pera, che manifestano scetticismo nei confronti di questa prospettiva. Se la riforma ...