Meloni da record a Quarta Repubblica | sui social è dibattito aperto

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’intervista concessa da Giorgiaa “” si è rapidamente imposta all’attenzione del pubblico e dei media, diventando un fenomeno virale anche suinetwork. I video dell’intervista contano oltre 2,9 milioni visualizzazioni, con una notevole partecipazione in termini di commenti in tempo reale, spingendo la discussione ben oltre il semplicetelevisivo. In totale si contano oltre 181 mila interazioni, con un indice di interesse molto alto (in media 995 interazioni a post). In generale l’intervista ha polarizzato la rete. Da un lato le clip con le parole di Giorgiahanno mobilitato la base-elettorale di Fdi, con esponenti del partito e sostenitori che hanno condiviso massivamente l’intervista, con l’obiettivo di ...