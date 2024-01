?Meloni attacca Schlein e Conte | «Problemi creati da voi» L?affondo su Stellantis | cela acquisizione francese ?Sanità | auto | conti pubblici | duello in aula

Il Senato si prepara a ospitare la conferenza Italia- Africa domenica 28 e lunedì 29 gennaio, voluta fortemente da Giorgia Meloni, con 15 capi di Stato, 8 capi di governo, undici ministri degli Esteri ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Punge tutti e non arretra di un millimetro. Anche su Stellantis o sugli attacchi ai media, che continua a rimbrottare per la loro narrazione. Giorgia Meloni nell'arena dell ...Continua la polemica della premier contro Stellantis e il giornale di proprietà della famiglia Elkann, Repubblica. Meloni durante il premier time ha detto che si impegnerà per mantenere in Italia la ...