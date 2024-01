Meloni alla Camera contro tutti | non arretra su Stellantis e ‘morde’ le opposizioni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Presidente del Consiglio a muso duroConte e Schlein, la premier attacca e difende il suo operato e l'operato del suo governo: scintille in Aula Pungee nondi un millimetro. Anche suo sugli attacchi ai media, che continua a rimbrottare per la loro narrazione. Giorgianell'arena della

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Punge tutti e non arretra di un millimetro. Anche su Stellantis o sugli attacchi ai media, che continua a rimbrottare ... (liberoquotidiano)

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Punge tutti e non arretra di un millimetro. Anche su Stellantis o sugli attacchi ai media, che continua a rimbrottare ... (calcioweb.eu)

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Punge tutti e non arretra di un millimetro. Anche su Stellantis o sugli attacchi ai media, che continua a rimbrottare ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Punge tutti e non arretra di un millimetro. Anche su Stellantis o sugli attacchi ai media, che continua a rimbrottare per la loro ... (periodicodaily)

Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Punge tutti e non arretra di un millimetro. Anche su Stellantis o sugli attacchi ai media, che ... ()

è sua la regia dall’attacco della presidente Meloni, e dei suoi fedelissimi sempre teleguidati (loro sì), alla stampa non amica. Un attacco diretto, senza giri di parole, senza intermediazione (che ...Magari Giorgia Meloni ha solo deciso di cavalcare la presa d’atto e che ... mai in Parlamento un presidente del Consiglio aveva preso di mira la galassia Agnelli. La premier alla Camera ha ...Il primo nemico della presidente è sempre lui, Giuseppe Conte. Il premier del Superbonus, cioè “dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali”’, accusa Giorgia Meloni alle 15 e ...