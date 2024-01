Meet Italian Brands 2024 | la moda partenopea sbarca sui mercati internazionali

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Napoli, 25 gennaio– Proiettare le aziende e i brand del settorein Campania sui, favorendone il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale. E’ questa la cifra del primo ‘’ che si è chiuso ieri registrando un grande successo. Sono i numeri a parlare: 100 buyer stranieri, provenienti da 35 Paesi e 5 Continenti (America, Asia, Emirati Arabi, Europa e Africa), impegnati in 715 incontri con 80 aziende campane di grandi e piccole dimensioni, selezionate attraverso una Manifestazione d’Interesse emanata dalla Regione Campania, che in totale raggiungono oltre 1 miliardo di fatturato e circa 20mila addetti compreso l’indotto. L’evento infatti ha l’obiettivo di proiettare le aziende e i brand del settore ...

