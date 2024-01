Medvedev e l’augurio per Sinner-Djokovic | “Spero solo che duri 7 ore e mezza…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Domani, non prima delle 04.30 italiane, Jannikaffronterà la sfida delle sfide: la semifinale degli Australian Open 2024 contro Novak. Un match di categoria “impossibile” quello che attende l’altoatesino (n.4 del mondo) al cospetto di chi non conosce il significato della parola sconfitta dal 2018. Nole, infatti, ha vinto le ultime 33 partite disputate a Melbourne e non ha certo intenzione di fermarsi qui. Da par suo,arriva all’appuntamento della prima semifinale in carriera di questo Major con il desiderio di capire a che punto sia, con l’obiettivo di giocarsela alla pari con il campione serbo. Le attenzioni del mondo dello sport saranno sicuramente su questa partita, ancor più di quanto accaduto nella nota semifinale di Coppa Davis, quando Jannik riuscì a battere Nole, annullando tre match-point ...