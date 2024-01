McEnroe | «Nadal ambasciatore dell’Arabia Saudita? “Sono i soldi che parlano” e vale anche per lo sport»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Agli Australian Open si troveranno nelle semifinali Sinner, Djokovic, Medvdev e Zverev; La Stampa ha chiesto un commento a Johnche da ex numero uno e attuale commentatore di Euro, ha le carte in regola per farlo. «La chiave per battere Djokovic, e questoper Sinner in semifinale, è la convinzione di poterlo battere. Il tennis è un gioco mentale, sei in campo da solo. C’è un fattore fisico, certo, e hai il tuo allenatore a bordo campo, ma si tratta di credere nel tuo piano di gioco e di seguirlo pensando di poter battere chi sta dall’altra parte».crede che Sinner possa battere Djokovic «Penso che Sinner fra tutti sia nella posizione migliore per farlo».il tennis, come il calcio che è appena andato a giocare la Supercoppa Italian in Arabia ...