Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi | la Finanza scopre 140 società fantasma | eseguiti sequestri per 350 milioni

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ancona, 25 gennaio 2024 -per, la Guardia di140per 350. Cento Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in continuità con un’analoga operazione condotta in questo capoluogo di Provincia, dalla Tenenza della Guardia didi Senigallia, stanno procedendo all’esecuzione di più di 30 perquisizioni nelle Province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa, nei confronti di 85 indagati per un ingente. Ammonta a un miliardo e 700l’importo delle ...