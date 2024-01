Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro | perquisizioni dalla Lombardia alla Sicilia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Unaperdi: la Guardia di finanza scopre 140 società fantasma. E’ l’operazione denominata « Fast & Clean », coordinataProcura di Ancona, in cui sono stati disposti sequestri per 350 milioni di. In continuità con un’operazione della Tenenza di Senigallia nell’Anconetano, la Finanza sta eseguendo oltre 30nelle province...

Gli immigrati sono talmente tanti e così visibili in zona stazione, quando scendi dal treno a Reggio Emilia che pensi di non essere nella “Città del ... (affaritaliani)

Gli immigrati sono talmente tanti e così visibili in zona stazione, quando scendi dal treno a Reggio Emilia che pensi di non essere nella “Città del ... (affaritaliani)

Pomezia , scoperta Maxi frode nell’acquisto di auto vetture con evasi one dell’Iva per oltre 6 milioni di euro. Sei le società coinvolte, circa 13mila ... (ilcorrieredellacitta)

Ancona, 25 gennaio 2024 - Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi , la Guardia di Finanza scopre 140 società fantasma : eseguiti sequestri per 350 ... (ilrestodelcarlino)

Le Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, stanno compiendo una trentina di perquisiazioni in varie parti d’Italia, in città come Padova, Milano, ...La guardia di finanza ha scoperto 140 società fantasma per una maxi-frode fiscale da quasi 2 miliardi di euro. Nel corso dell'operazione denominata "Fast & Clean", coordinata dalla Procura di Ancona, ...Le modalità adottate assicuravano agli imprenditori coinvolti, italiani e cinesi, l’immediata disponibilità del profitto della frode fiscale. Le attività degli inquirenti sono proseguite nel solco ...