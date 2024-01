Maxi-frode fiscale da quasi 2 miliardi di euro | scoperte 140 società fantasma

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ben 140, per unadadi. A scoprirla è stata la Guardia di finanza nell’ambito dell’operazione denominata Fast & Clean, coordinata dalla procura di Ancona e che ha portato a sequestri per 350 milioni di. I finanzieri stanno eseguendo oltre 30 perquisizione in tutta Italia: Lombardia, Veneto, Sicilia e Toscana. Sono in totale 85 gli indagati pere la Guardia di finanza di Ancona ha scoperto fatture false per un valore di 1,7, con migliaia di imprese che non versavano le imposte e trasferivano le somme all’estero.per 2: ...