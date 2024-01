Max Mara | i Maramotti fanno ordine nei bilanci Cessione infragruppo del marchio Marella per 85 | 2 mln

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nuova riorganizzazione per la famigliamotti, titolare del gruppo di abbigliamento femminile Max. Nei giorni scorsi, infatti, la loro Dedimax ha trasferito mediante scissione parziale alla controllante MaxFashion Group (Mmfg) il” in combinazione con altri elementi collegati (i marchi “Art. 365”, “Glam” e “Emme”). La scissione, si legge nel documento, “è progettata al fine di unificare la gestione dei beni e dei diritti scissi sulla capogruppo che è già proprietaria e amministra tutti gli altri marchi del Gruppo Max”, così “ottenendo vantaggi in termini di uniformità, efficienza ed efficacia”. Segui su affaritaliani.it

Stagione fredda non ti temo. Come ogni inverno, la ricerca di capi che uniscano comfort e calore ad eleganza e glamour si fa spasmodica. Punto di ... (iodonna)

Sarà un Napoli-Inter veramente planetario. La partita sarà trasmessa in cinque continenti per un evento di straordinaria enfasi. Grande serata al ... (inter-news)

Tutto quello che c'è da sapere sulla regina di Giordania e sul capo creato ad hoc per lei da Max Mara Leggi tutto Inverno 2023, come indossare il ... (donnemagazine)

Secondo Altagamma-Bain le vendite nel canale wholesale nel 2023 sono calate fino al -12%. Ma la ricetta delle boutique italiane si conferma vincente. I casi di Giglio, Franz Kraler e 10 Corso Como ...Nuova riorganizzazione per la famiglia Maramotti, titolare del gruppo di abbigliamento femminile Max Mara. Nei giorni scorsi, infatti, la loro Dedimax ha trasferito mediante scissione parziale alla co ...Esempio per Pistoia ne è senza dubbio Max Mara. Ma lo storico marchio di abbigliamento che ha vestito generazioni e che con la sua attività ha illuminato per più di trent’anni piazza Gavinana e via ...