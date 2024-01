Matteo Messina Denaro | il pm | “Fermato dai carabinieri sette anni fa | non fu riconosciuto”

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Palermo, 25 gennaio 2024 – Non c’è dubbio che, latitante per un trentennio, abbia passato buona parte di questo tempo nel trapanese, la sua zona d’origine e il cuore delle sue attività mafiose. È quanto emerge dalle parole di Maurizio De Lucia, il procuratore palermitano a capo delle indagini che hanno portato all’arresto del boss, il 16 gennaio dell’anno scorso. “Indagando dopo il suo arresto abbiamo scoperto che era stato addiritturaa un posto di blocco,fa – ha raccontato il magistrato agli studenti del casertano incontrati ad un evento oggi – Non fudaiche controllarono il suo documento. Tutto sembrava in regola”. Nella stessa occasione, De Lucia ha sottolineato come i boss siano ...