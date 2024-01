Masterchef raggiunge quota 300 puntate | ospiti speciali

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Importante traguardo per il programma È giunto il momento di stappare lo spumante e di soffiare sulle candeline:Italia taglia il prestigioso traguardo dei 300 episodi. Giovedì 25 gennaio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, assieme ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, si uniranno alla festa Joe Bastianich. Volto disia in Italia che negli USA che tornerà nella nostra Masterclass dopo 5 anni, e il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari, l’ospite tradizionalmente più atteso (dal pubblico) e più temuto (dai cuochi amatoriali in gara), accompagnato stavolta da sua figlia Debora. La serata sarà una grande festa ma anche un nuovo capitolo della gara di quest’anno, che proseguirà secondo i suoi meccanismi classici e con i cuochi amatoriali sempre più ...