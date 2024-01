Maserati punta all’elettrificazione e alla crescita sostenibile

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) MODENA (ITALPRESS) –, il primo marchio di lusso italiano a sviluppare e produrre vetture 100% elettriche, si sta muovendo verso un piano dirivolto a una redditivitànel lungo termine incentrato sull’evoluzione costante del proprio marchio e dei suoi prodotti. La gamma, interamente disegnata, sviluppata e prodotta in Italia, è distribuita in oltre 70 Paesi nel mondo, con un tasso di esportazione dell’86%; Modena continua a essere il cuore pulsante della Casa del Tridente, che da oltre ottant’anni ha la propria sede nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti. Come marchio votato alle prestazioni, all’innovazione, al design,qualità,tecnologia e al lusso,oggi scrive il futuro della mobilità nel segmento ...