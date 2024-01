Maselli lascia la Juve Stabia e passa al Giugliano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Sergio, classe ’01, alCalcio 1928. L’annuncio è stato dato dalla stessa società di Castellammare dicon una breve nota stampa, in cui si “ringrazia Sergio per il lavoro svolto in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.