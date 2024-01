Martina Franca | accusa | spaccio di droga | minore agli arresti domiciliari Arrestato un uomo in possesso di una chiave bulgara che viene usata per furti nelle case Polizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La costante azione di controllo sul territorio da parte del locale Commissariato di PS ha permesso – nei giorni scorsi – l’individuazione di unche, nel corso di un controllo di routine, ha mostrato segni di nervosismo che hanno indotto i due agenti di pattuglia ad approfondirne la posizione. I successivi accertamenti – effettuati a norma di legge presso il Commissariato – facevano rinvenire 27 dosi di hashish destinate allo, due involucri ambedue contenenti hashish in forma sfusa, un fascio di banconote probabile provento dell’illecita attività didi stupefacenti. Pertanto, nell’evidente flagranza di reato, per ilerano disposti gli. Ladi Stato disi è poi resa ...

Tutto pronto per l’inaugurazione della stagione teatrale Città di Martina Franca organizzata dal Comune di Martina in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese. Si apre il sipario del primo spettaco ...Autoradio digitale,Autoradio,Volante in pelle,ESP,Isofix,Controllo elettronico della corsia,Assistente abbaglianti,Specchietti laterali elettrici,Apple CarPlay,ABS ...Record di nascite all’ospedale di Martina Franca. Il dato consuntivo del 2023 riferisce infatti di 934 parti, di cui 571 naturali e 363 con la tecnica del taglio cesareo. Un numero mai fatto registrar ...