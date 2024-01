Mario Sechi | qualcuno a Stellantis ama questo Paese?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il question time di ieri in Parlamento è stato un passaggio più significativo di quanto si immagini, è un capitolo nuovo della storia italiana dei rapporti tra politica e capitalismo, governo e industria. Quando Giorgia Meloni ha preso la parola in aula per rispondere alle interrogazioni sue criticare le scelte dell'azienda, la memoria ha ripescato le immagini delle presentazioni dei nuovi modelli delle auto Fiat nel cortile di Palazzo Chigi. Quel momento liturgico che vedeva i presidenti del Consiglio mettersi al volante - e i manager di Torino raccogliere il tributo della politica - è finito con le sportellate di Meloni. Anche in passato vi furono passaggi aspri nei rapporti tra Roma e Torino (Ciriaco De Mita definì Agnelli «un mercante moderno, con poche idee e tanti interessi particolari» e l'Avvocato lo apostrofò con la frase perfida su ...