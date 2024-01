Marco Masci | rivoluziona il concetto di successo con il libro “Commercialista di te stesso”

Mano pesante del Giudice Sportivo, che ha deciso di stangare l'Aurelianticaurelio per la partita di Eccellenza di domenica. La sfida del girone A, terminata sullo 0-0 con il Civitavecchia, ha causato ...La notizia era nell’aria e, molto probabilmente, sarà ufficializzata già da questa mattina: l’avvocato Elisabetta Bianchi scenderà in campo come candidata al consiglio regionale nella lista del ...All'oratorio di Colognola è stato inaugurato il corso Uefa C organizzato dalla sezione bergamasca degli allenatori di calcio cui partecipano 41 corsisti. Il testimonial di questa edizione è Marino Mag ...