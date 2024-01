Marco Cappato dimesso dopo l’operazione | è ‘in buone condizioni’

(Di giovedì 25 gennaio 2024) MILANO –, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, è statoieri pomeriggio dal Policlinico San Donato di Milano,essere stato sottoposto a intervento cardiaco con metodica percutanea per riparare “il forame ovale pervio”, riscontrato in occasione del pregresso ricovero all’ospedale di Aosta. È quanto si legge nel bollettino del dottor Mario Riccio. La procedura risulta riuscita con successo e senza complicanze. Stante lecondizioni generali –una osservazione di 24 ore – è stato. Dovrà osservare un periodo di riposo., viene spiegato, ringrazia il dottor Carminati – direttore del reparto di cardiologia – e le operatrici e operatori tutti del Policlinico San Donato. L'articolo ...

