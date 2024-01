Marcianise | Giornata della Memoria | al liceo Quercia la rappresentazione teatrale “Tra le ceneri della Storia”

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 25 gennaio 2024). Al“Federico”, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, è tutto pronto per l’evento, dedicato alla Shoah, ormai diventato consolidata tradizione nel prestigioso istituto di via F. Gemma e che si celebra ogni anno il 27 Gennaio, in occasionein ricordo dei milioni di vittime di uno dei più grandi genocidi. Per quest’anno la Compagnia“Luci Soffuse”, composta dagli studenti del” e diretta dalla prof.ssa Maria Gravina, ha messo in scena la“Tra le...