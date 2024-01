Mar Rosso – Attenzione | “Con la partecipazione alla ‘Missione Aspis’ si aggira la volontà popolare” | avverte il Codici

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Un’iniziativa grave e pericolosa”. E’ questo il giudizio espresso dall’associazione, in meritodell’Italia ad ‘, la missione europea nel Mar, per proteggere i mercantili in transito dminaccia di missili e droni lanciati dagli Houthi., il: “Ancora una volta è statata la” Come tiene infatti a rimarcare Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di, “Ancora una volta è statata la, che non vuole la guerra e tantomeno l’estensione di quella attuale”. Missione, il ...