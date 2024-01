Manuela Carriero svela il vero motivo per cui ha abbandonato il trono di Uomini e Donne

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Manuela Carriero ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it in cui ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne, che ormai si è concluso circa un ... (tvpertutti)

Manuela Carriero , dopo Temptation Island a Uomini e Donne . Non più ormai, perché è già passato qualche mese dal suo ritiro improvviso. Tronista a ... (caffeinamagazine)

È andata via senza dare troppe spiegazioni. Un'esperienza finita prematuramente per varie ragioni. Ora a tre mesi di distanza Manuela Carriero rompe il silenzio sul motivo per cui ha lasciato il trono ...Manuela Carriero spiega perché ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne: "Guadagno più lavorando che con il rimborso spese che c’è sul trono" ...La pugliese Manuela Carriero era stata una delle protagoniste di Temptation Island 2021. La sua storia con il tentatore Luciano Punzo aveva fatto sognare i fan. Ma la loro relazione si è conclusa dopo ...