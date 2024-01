Manuel Millefanti ucciso in casa | la confessione di Luca De Bonis | «L' ho accoltellato qui | al cuore»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) «L?ho colpito qui, al». Con l'arma del delitto in mano,Deha confessato l'omicidio dell'amico, trovato morente dalla mamma in salotto...

In queste ore sono arrivate novità sul caso dell’uccisione di Manuel Millefanti. A quanto pare, infatti, una terrificante foto, un selfie per la precisione, avrebbe incastrato il suo killer. Il caso ...È stato fermato per omicidio volontario l'uomo di 33 anni di Appiano Gentile portato in caserma nel primo pomeriggio di oggi dai carabinieri che indagano sull'assassinio di Manuel Millefanti, 43… Legg ...Questa mattina l’incarico per l’autopsia, mentre il Gip di Como Carlo Cecchetti fisserà l’interrogatorio di convalida, in cui Luca De Bonis dovrà decidere se rispondere alle domande e ripetere tutte l ...