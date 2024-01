Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati insieme | ecco la foto che conferma il ritorno di fiamma

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sarebbero di nuovo una coppia. Già di recente, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva fatto sapere che i due si stavano frequentando in gran segreto cercando di ...Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sono sempre stati una coppia e non hanno mai smesso di vedersi seppur in segreto Dopo le voci ecco la foto sui social che sembra confermare tutto Nelle ultime ...Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono stati una delle coppie più amate nate all’interno del Grande Fratello Vip 6. Dopo alcuni mesi, però, i due hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui ...