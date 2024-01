Mantovano | sono aumentati attacchi cyber dopo Ucraina e Gaza

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Si registra un incremento significativo dil'e, ancora di più,il conflitto in Medio Oriente, che mirano anche a provocare danni d'immagine. Ricordiamo in occasione di una visita del presidente Zelenski in Italia il sito del ministero degli Esteri e quelli di altre istituzioni venivano attaccati da hacker. La legislazione in materia risale a quasi 20 anni fa e per ilpiù di un'era geologica". Lo ha detto l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo, illustrando il ddl in materia disicurezza approvato oggi dal Consiglio dei ministri.