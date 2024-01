Mantova-GIANA Erminio venerdì 26 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati Possanzini con il nuovo arrivo De Maio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Continua a volare soprattutto in trasferta la capolista, che a Sesto San Giovanni ottiene la nona vittoria in 11 partite mantenendo un vantaggio di 7 punti sul Padova secondo. L’anticipo della ventitreesima giornata di Serie C girone A vede i virgiliani affrontare in casa ladi Chiappella, squadra in piena zona playoff ma reduce da un punto fatto nelle ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e

Continua a volare soprattutto in trasferta la capolista Mantova, che a Sesto San Giovanni ottiene la nona vittoria in 11 partite mantenendo un ... (infobetting)

Bagarre tra club di Serie B per Tommaso Fumagalli, attaccante classe 2000, 12 gol in 21 gare in questa stagione con la Giana Erminio. Come riportato dal nostro editorialista Nicolò Schira, il Como ...Intervistato da Gazzetta di Mantova, ha parlato così il tecnico del Mantova Davide Possanzini. "Stavolta giochiamo noi prima di Padova e Triestina ma non cambia nulla: dobbiamo riuscire ...Venerdì 26 gennaio, alle 20.45, allo stadio “Martelli” si disputerà l’incontro di calcio Mantova-Giana Erminio. Per garantire un corretto e sicuro afflusso e ...