Mannoia con Gabbani E Mahmood con i Tenores di Bitti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Con l’inizio all’Ariston delle prove dei duetti in programma la serata del Festival riservata alle collaborazioni, il segreto (di Pulcinella) sui partner, imposto da Amadeus a tutti i partecipantii di questa 74ª edizione, nell’attesa di annunciarli lui al Tg, ha iniziato a sciogliersi come neve al sole. Alessandra Amoroso se la vedrà con i Boomdabash, Annalisa con La Rappresentante di Lista, Loredana Berté con Venerus, Dargen D’Amico con un’orchestra d’immigrati, Fred De Palma con gli Eiffel 65, Emma con Bresh (medley dedicata a Tiziano Ferro), Gazzelle con Fulminacci, Geolier coin la (strana) triade formata da Luchè, Guè e… Gigi D’Alessio, Il Tre con Fabrizio Moro, Il Volo con il chitarrista di Vasco Stef Burns, Fiorellacon Francesco, BNKR44 con Nada, The Kolors con Umberto Tozzi, i La Sad eseguiranno Lamette con Donatella Rettore, ...

Il Volo con il chitarrista di Vasco Stef Burns, Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, BNKR44 con Nada, The Kolors con Umberto Tozzi, i La Sad eseguiranno Lamette con Donatella Rettore, Mahmood Com’è ...Nel 2017 Francesco Gabbani si inginocchiò ai piedi di Fiorella Mannoia, nella finalissima a due ... Alessandra Amoroso, per il suo debutto al festival, va sul sicuro con gli amici del tormentone Mambo ...soprattutto per gli ospiti che prendono parte alla kermesse duettando con i Big in gara. Secondo l’Ansa, ci sono alcune certezze e qualche speranza riguardo ai nomi dei presenti, come Francesco ...