Mangiare la neve? Un rischio da evitare

Mangiare la neve ( o berla disciolta) non è consigliato, a meno che non sia dettato da logiche di sopravvivenza ovviamente. I microscopici e meravigliosi cristalli di neve che formano i candidi ...Reese Witherspoon: la ricetta a base di neve lascia i seguaci allibiti La curiosa trovata di Reese Witherspoon ha suscitato parecchie perplessità tra i seguaci, che hanno espresso tutta la loro ...Il gelato più antico del mondo si faceva con la neve. Ma ora questa pratica è meno consigliabile... Il video in cui Reese Witherspoon mangia un gelato preparato con neve fresca - raccolta dalla sua ...