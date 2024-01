Manchester City | Guardiola risponde a Ceferin | “Un avvocato dovrebbe rispettare le procedure”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Sappiamo che eravamo nel giusto. Non avremmo deciso in quel senso se non avessimo pensato di avere ragione”. Queste parole del presidente della Uefa, Aleksander, in merito alla squalifica di due anni dall’Europa inflitta nel 2020 ale poi cancellata dal Tas, hanno indispettito gli alti vertici dei Citizens, a partire dall’allenatore, Pep. Dichiarazioni che arrivano in un momento in cui ilè sotto accusa in Inghilterra per delle presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier. Un tema caldo, che non lascia indifferente l’allenatore catalano: “Daqual è e da presidente della Uefa,aspettare e poi fare quello che vuole”, ha ricordato il tecnico spagnolo. “Ha un sacco di lavoro da fare alla Uefa. Un ...