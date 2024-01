Malattia difficile da scoprire | Kate Middleton | perché cresce ancora l' ansia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) C'è moltanel Regno Unito per le condizioni di salute di. La moglie dell'erede al trono William, principe del Galles, è infatti ricoverata da una settimana alla London Clinic, dove è stata sottoposta ad un “intervento addominale pianificato”, come si legge nella nota ufficiale rilasciata da Kensington Palace. Un'operazione che le impedirà di adempiere ai suoi doveri pubblico “fino a dopo Pasqua”. Due mesi e mezzo di convalescenza, tanti e preoccupanti,ad oggi nessun intervento non oncologico ad uno degli organi addominali, quali fegato, colecisti, milza, stomaco, duodeno, pancreas, reni, vescica, utero e ovaie, prevede un recupero così lungo. Visto anche che si opera quasi sempre in laparoscopia, una tecnica chirurgica che prevede minima invasività e rapida ripresa. Nel comunicato della ...