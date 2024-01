Malati di cuore 6 volte più depressi | anche per loro farmaci efficaci e sicuri

Soffrire di cuore moltiplica il rischio di depressi one. Tra i Malati cronici, come i cardiopatici, l'incidenza del 'mal di vivere' è del 30%: fino a ... (sbircialanotizia)

Milano, 25 gen. (Adnkronos Salute) - Soffrire di cuore moltiplica il rischio di depressi one. Tra i Malati cronici, come i cardiopatici, l'incidenza ... (liberoquotidiano)

Milano, 25 gen. (Adnkronos Salute) - Soffrire di cuore moltiplica il rischio di depressi one. Tra i Malati cronici, come i cardiopatici, l'incidenza ... ()

(Adnkronos) - Soffrire di cuore moltiplica il rischio di depressione. Tra i malati cronici, come i cardiopatici, l'incidenza del 'mal di vivere' ...Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - 'Avrei voluto parlare di un documento ufficiale e non di bozze, ma per rispetto delle istituzioni, mi trovo ...L'ha sempre definito il “suo grande amore”. Troisi era malato di cuore e morì il 4 giugno del 1994 per problemi cardiaci, proprio poco prima di salire su un aereo per Huston e operarsi. Nathalie ha ...