Maccarese | incidente mortale sul lavoro | operaio di 30 anni schiacciato da una gru

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(Roma), 25 gennaio 2024 –sul, sul litorale romano, dove unspecializzato di 30ha perso la vitada una gru su cui stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiumicino per eseguire i rilievi. Cosa è accaduto Secondo una prima ricostruzione dell’, avvenuto in un cantiere attivo aintorno alle 15 di oggi, la gru si sarebbe staccata dalla parte laterale del camion su cui era installata e ha travolto l’trentenne che la stava manovrando senza lasciargli alcuna possibilità di evitare l’impatto. In corso gli accertamenti dei ...