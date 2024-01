Ma questa cosa alla Schlein non si può dire? | Giordano | domanda epica al Pd | Video

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A Prima di Domani, il talk show condotto da Bianca Berlinguer è andato in onda nella puntata disera, giovedì 25 gennaio, uno scontro tra Marioe Gad Lerner.di fatto è tornato sullo scontro in Parlamento tra il premier Giorgia Meloni e il segretario del Pd, Elly. Il presidente del Consiglio dopo l'attacco sulle politiche e i fondi destinatiSanità, ha risposto per le rimenumero uno del Nazareno. Giorgia Meloni non ha usato giri di parole e ha affermato che il governo sta risolvendo problemi creati dal Pd. Apritici cielo. I commentatori di sinistra hanno subito elogiato l'intervento dellache però ha perso nettamente il match con la Meloni. E cosìafferma: "Meloni si ...

Beatrice Luzzi ha conquistato i fan del Grande Fratello piano piano: essendo sempre molto determinata, dicendo ciò che pensa in faccia e non parlando ... (leggo)

Sono sei i concorrenti finiti nomination nella 32esima puntata del “ Grande Fratello “, in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5. Nel ... (caffeinamagazine)

“Christian, già mi stavo incazzando che non mi chiamavi. Allora io ho bisogno di te”. “Minchia come, ti ho chiamato prima, ma eri occupato. Dimmi, ... (ilfattoquotidiano)

In questo passaggio dell’intervista, Repice ricorda Gigi Riva e commenta il percorso delle due principali candidate allo scudetto: Inter e Juventus. Repice, non possiamo che partire dalla scomparsa di ...Quando il mondo affoga nelle crisi, nelle guerre e in ogni tipo di emergenza, misure come la riduzione dell’orario di lavoro diventano più urgenti, scrive Cristian Gracia Palomo. Ha ragione, anche se ...Il “mai più” è una semplificazione di maniera per collocarsi fra i “buoni borghesi”. È un “refrain” classico dell’ideologia di gruppo a favore delle telecamere. Non è un antidoto, semmai un tradimento ...