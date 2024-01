“Ma è uno schifo | cosa ho trovato” Fiordaliso fuori di sé al Grande Fratello | urla contro tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Furia totale dial, infatti la concorrente ha deciso di alzare la voce per farsi sentire dagli altri. Mentre erano riuniti attorno al tavolo per la consumazione del pranzo, lei si è messa in piedi e si è lamentata per ciò che ha scoperto in questi giorni. Ormai è arrivata al limite della sopportazione e quindi ha chiesto un cambiamento repentino nei comportamenti.ha raccontato infattiè stata costretta a fare per molto tempo nella casa del, a causa della scarsa collaborazione degli altri gieffini.dovrebbero aiutare e mettersi a disposizione, invece la cantante ha notato un certo grado di menefreghismo. E allora ha posto l’attenzione su un tema, che era ...