Ma che cosa ci fa Snoopy sul nuovo MoonSwatch?

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quando dici luna piena pensi solo a una: è in arrivo un. Succede così oramai da quasi un annetto, da quando Swatch e Omega hanno dato il via all'anno delle collaborazioni anche nel mondo dell'orologeria, e hanno mandato il tilt il mercato anche di chi voglio ma non posso, con una, se non, la miglior collabo al momento, che ha decretato l'era. Laintrigante è che i due brand non si sono fermati al singolo lancio, che ha generato code chilometriche davanti a tutti gli store del mondo in cui il modello era in vendita, ma si è spinto oltre, presentando a ogni luna piena unche avesse in qualche modo qualdi particolare, vuoi sulle lancette, vuoi perché legato alla celebrazione di un anniversario ...