M5S | Villani | “Emergenza sanitaria all’Ospedale di Eboli”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno: “Dei 3877 posti letto da attivare in provincia di Salerno per raggiungere lo standard ottimale di 3,5 posti letto per 1000 abitanti, al momento sono attivi solo 3533, con un gap di 344 posti letto” “La Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Virginia, esprime profonda preoccupazione e denuncia la critica situazione che emerge dalle recenti immagini provenienti dal pronto soccorso di. La necessità urgente di intervenire sull’adeguamento delle strutture e sul reclutamento straordinario di personale è evidente, con la premessa fondamentale di garantire la sicurezza degli operatori sanitari. La mancanza di personale e la carenza di posti letto non possono essere imputate al coraggioso e instancabile lavoro del personale ...