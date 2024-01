Lvmh ha guidato il lusso mondiale anche nel 2023

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Vedo che alcuni di voi sorridono, ma vi assicuro che non ho intenzione di lasciare la mia carica nel prossimo futuro e nenel medio”, ironizza Bernard Arnault, facendo girare... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Fatturato a 86,2 miliardi di euro, in crescita del 13 per cento. Utili netti a 15 miliardi. Arnault: "Non lascio affatto". E in conferenza distribuisce elogi (Maria Grazia Chiuri) e qualche ...È giunto il momento di smantellare l’assetto del colosso del lusso LVMH Di Bloomberg Versione italiana di Gianluca Bolelli Pubblicato il Quando presenterà giovedì i dati sugli utili annui di , gli in ...Il mercato valuta l’ipotesi spezzatino per Lvmh, ma gli analisti sono scettici. Il colosso del lusso francese guidato da Bernard Arnault, che giovedì sera renderà noti i risultati finanziari ...