Lvmh chiude un altro anno record | +8% utile

Nuovo anno record per Lvmh che chiude il 2023 con ricavi in crescita del 13% a 86,2 miliardi e un utile netto di 15,2 miliardi di euro, in crescita dell'8 per cento. Le maison del gruppo hanno ancora ...L’accelerazione del 10% nel quarto trimestre ha spinto il fatturato del colosso luxury di Bernard Arnault verso un incremento annuo del 13%. In crescita a doppia cifra l’Europa, il Giappone e l’Asia, ...«Ho pensato alla visione futurista di Karl Lagerfeld per la maison», spiega Kim Jones, direttore creativo del womenswear e dell’alta moda del marchio di Lvmh. Sotto gli occhi di Zendaya sfilano silhou ...