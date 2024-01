Luna Piena del Lupo | ecco quando vederla

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Alle 18:54 di oggi, giovedì 25 gennaio 2024, si verificherà il primo plenilunio del nuovo anno: ladel. Il plenilunio è un momento astronomico esatto, ma il discore appare pieno ai nostri occhi anche molte ore prima e dopo tale istante. Ciò significa che potremo godere dellaper tutta la notte e in parte anche la sera del giorno successivo. In tutto, come indicato dalla NASA, i “pleniluni” coinvolgono circa tre giorni. Perché ladi oggi si chiama “del”? Ladi gennaio, come indicato, viene chiamatadelpoiché in passato si ...

Pronti o no, l’ultima Luna zione del 2023 è arrivata. La Luna piena fredda di dicembre arriva il 26 dicembre alle 19:33 ET (4:33 PT) nel Cancro, ... (periodicodaily)

L’ultima Luna piena del 2023 arriva il 26 dicembre alle 19:33 ET (4:33 PT), sorgendo nel tenero segno del Cancro – ma non aspettatevi che la Luna ... (periodicodaily)

Nanning, 31 dic – (Xinhua) – L’incantevole vista di una Luna piena che sorge sul monte Gupo nel Guangxi, in Cina , e’ stata catturata in un video in ... (romadailynews)

Stasera, 25 gennaio, appuntamento con la magia della Luna del Lupo, il primo plenilunio del 2024: i momenti migliori per osservarla ...L'influenza misteriosa degli astri sulla vita delle persone è un argomento che ha sempre suscitato un forte interesse. I movimenti astrali guidano le sorti dei segni zodiacali e molte persone si chied ...Marte, per quanto forte in Capricorno, non può fare niente per disturbare questa maestosa Luna piena che nasce questa sera in Leone, nel punto più luminoso del vostro cielo e del vostro cuore. Amate, ...