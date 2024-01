Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo stanno insieme? “Non si sono mai lasciati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lo scorso giugno Alessandro Rosica ha rivelato: “tornati? Non simaidavvero. Adesso che ho le prove lo posso dire. Si vedono da più di un anno, purtroppo cipersone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi. Sisempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci. Non possiamo più fare finta di niente. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza avendo le prove, sivisti fino a poche settimane fa“.Rumor riportato anche dal settimanale Chi nelle Chicche di Gossip: “è nuovamente innamorato’ Così sembrerebbe dai movimenti social del ...