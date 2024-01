L' Ucraina attacca il territorio al sud della Russia con i droni | colpita una raffineria di petrolio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’ha colpito con un attacco notturno diunadinella città di Tuapse, nel sudRussi a. Secondo quanto riferito alla France Presse da una fontesicurezza, «l'unità primaria di trattamento del, vale a dire le colonne del vuoto e quelle atmosferiche, è stata danneggiata». BREAKING: A massive force is raging at the Tuapse, oil refinery...

Tre consiglieri regionali leghisti in Emilia-Romagna contro il partito di Salvini: “Profondamente delusi. Prima presentano un odg per la pace e poi votano le ...Nuovi attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera in un attacco russo sul villaggio ucraino di Rohan, nella regione nordorientale di Kharkiv. Lo rendono noto ...L’episodio del velivolo schiantatosi in Russia resta da chiarire ma, ammesso e non concesso che le cose siano andate come appare, i riflessi per Kiev possono essere pericolosi ...