L’Olimpia aspetta i suoi gioielli Maodo Lo e Mirotic | rientri vicini

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) di Sandro Pugliese Ritorna il palcoscenico dell’Eurolega in casa Olimpia Milano, una sfida di altissimo livello visto che al Forum sarà di scena il Barcellona. L’Armani, però, non può proprio più preoccuparsi di quello che sarà l’avversario vista la situazione in classifica. Dovrà andare in apnea per i prossimi due mesi e mezzo, giocare per vincere più gare possibili delle 12 rimanenti, e poi potrà tirare fuori la testa dall’acqua e vedere la classifica. Quanto meno dovrebbe riuscire a farlo con il roster al completo per provare a cavalcare il sogno delle Final Four e quanto meno del ritorno ai playoff. Infatti dopo il ritorno di Shavon Shields sembra che questa possa essere la settimana di Nikola. Il montenegrino è tornato ad allenarsi con la squadra aumentando i carichi di lavoro, difficile, però, che possa essere buttato nella mischia proprio nella ...