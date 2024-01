Lo Spezia si rinforza | arrivi importanti per risalire la classifica

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quello che sabato alle 16:15 arriverà all’Arena Garibaldi sarà unorivoluzionato, stravolto dal mercato di gennaio. Nel tentativo dila, che al momento li vede all’ultimo posto, con gli stessi punti – 17 – della FeralpiSalò, la società ligure si sta dimostrando una delle più attive in questa finestra di scambi invernale. Così, dopo l’acquisto di Vignali dal Como in prestito, proprio nella giornata di ieri, è arrivata l’ufficialità di un doppio colpo di spessore per la B: Ales Mateju dal Palermo e Diego Falcinelli dal Modena. Due innestinell’organico a disposizione di Luca D’Angelo, che garantiscono esperienza. La mezzala proveniente dal Palermo vanta in totale 115 presenze in Serie B, oltre a una quarantina in Serie A e a ben quindici con la nazionale della Repubblica Ceca. ...